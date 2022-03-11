السفير الهولندي: وقف الأعمال الاستفزازية مفتاح حل الأزمة الليبية

قال السفير الهولندي دولف هوخيوونيخ، إن الكف عن الأعمال الاستفزازية من قبل جميع الأطراف الليبية هو مفتاح حل الأزمة الحالية.

وأشار السفير الهولندي في تغريدة عبر “تويتر”، إنه ناقش مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، والأمين العام المساعد، منسق البعثة الأممية في ليبيا والقائم بالأعمال، رايزدن زيننغا، الوضع السياسي الحالي، وكيفية دعم جهود البعثة الأممية.

يذكر أن قوات تابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا توافدت إلى طرابلس، قبل أن تعود إلى تمركزاتها حقنا للدماء في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على عدم تسليم مهامها وغلق المجال الجوي والطرق المؤدية إلى العاصمة.

وأمس الخميس، حثت وليامز الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر”: أجددُ دعوتي للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدمًا.