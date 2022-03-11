وفاة عميد بإدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة إثر سكتة قلبية

العنوان-بنغازي

نعت، إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، العميد عبدالله الساعدي العوكلي.

وقال، مدير إدارة التوجيه المعنوي، لواء خالد المحجوب، إن العوكلي وافته المنيّة صباح اليوم إثر سكتة قلبية.

ووجه المحجوب تعازي إدارة التوجيه المعنوية الحارة إلى أسرة الفقيد، ولفت إلى أنه أحد منتسبي إدارة التوجيه المعنوي، وهو خريج الكلية العسكرية البحرية في ألمانيا، وعرف بأخلاقه وضبطه وربطه.

كما لفت المحجوب إلى أن الراحل عمل في عدد من وحدات القوات المسلحة في البحرية والاستخبارات العسكرية، وكان مثالا يحتذى وأخ وصديق مقرب من الجميع.