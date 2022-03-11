محلل سياسي: فكرة الوصول لصراع عسكري داخل مصراتة صعبة نسبيًا بوجود مجلس الحكماء

ليبيا – قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن فكرة الوصول لصراع عسكري يمتد داخل مصراتة قد تكون صعبة نسبيًا، خاصة وأن الأمور الآن ملقاة على عاتق مجلس حكماء مصراتة، الذي يسيطر على الأوضاع بقوة.

الفيتوري أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن هناك معلومات تؤكد أن لقاءات حدثت بين مندوبين بعث بهما عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، للوصول لاتفاق يرضي الجميع.

واعتبر أن التوافق الحاصل بين باشاآغا ومجلس النواب، يعتبر من أذكى العمليات السياسية التي حدثت في ليبيا مؤخرًا، خاصة وأن باشاآغا من مدينة مصراتة التي كانت دائمًا في صدام مع المجلس، وفي نفس الوقت هي التي ينتمي إليها الدبيبة، في إشارة إلى أن هذا الأمر يضيق مساحة الصراعات بين المناطق، بحسب قوله.

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