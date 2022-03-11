الكبير يستعرض مع مجلس الأطلسي سبل الدفع بالاقتصاد الليبي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الخميس، مع مؤسسة مجلس الأطلسي “Atlantic Council”؛ تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا.

وناقش الكبير، خلال اللقاء، تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي، وأسعار السلع والغذاء في السوق العالمي.

وشهد اللقاء استعراض سبل تحريك عجلة الاقتصاد الليبي وعودة الشركات الأجنبية للبلاد، فضلاً عن جهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد المصرف.

وحضر اللقاء عددٌ من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، إضافة إلى المهتمين بالشأن الليبي.

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