ليبيا تسجل 302 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى عشر حالات وفاة، و819 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه اليومي عن الوضع الوبائي. إنه تسلم، الخميس، 1997 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1695 عينة. وإيجابية 302 عينة بنسبة 15% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020. إلى 499 ألفًا و767 حالة بينها 481 ألفًا و778 شفاء، و11 ألفًا و653 نشطة، 123 حرجة، و6336 وفاة.