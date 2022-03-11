«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، ضبط متهمين بسرقة سيارة منذ العام 2017.

والمتهم يدعى «م.ع.م.أ» مواليد العام 1988، وجرى ضبطه على متن سيارة مبلغ بسرقتها في مايو العام 2017، وهي من نوع «سامسونج SM3» سوداء اللون، موديل العام 2008.

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وخلال التحقيق، أفاد المتهم بأنه قام بشراء السيارة من شخص يدعى «ل.ع.أ» الذي سلمه صورة من البطاقة الشخصية ورخصة القيادة ومن ثم جرى الانتهاء من إجراءات تغيير الملكية واللوحات المثبتة على السيارة.

وبعد جمع المعلومات والتحري جرى القبض على المتهم الثاني، الذي أفاد خلال التحقيقات بأنه هو الأخر قام بشراء السيارة من المدعو «و.أ. أ» الذي فارق الحياة حسب إفادته. ليتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتهمين إلى مركز شرطة المدينة رفقة السيارة المسترجعة.

متهم بسرقة سيارة منذ العام 2017، 11 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)

متهم بسرقة سيارة منذ العام 2017، 11 مارس 2022. (مديرية أمن طرابلس)