عبيد: مجلس الدولة الاستشاري ساعٍ للتوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية

ليبيا – التقى مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري السفير الألماني في ليبيا “ميخائيل أونماخت” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد، فإن اللقاء شهد الحديث عن التطورات الأخيرة في الشأن السياسي، بما في ذلك أهمية التوافق بين جميع الأطراف في المشهد الحالي، فيما تم إطلاع “أونماخت” على الخطوات المتبعة من طرف مجلس الدولة الاستشاري.

وأضاف البيان: إن جهود المجلس تاتي بغرض التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها تقود إلى انتخابات عامة شريفة ونزيهة لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية.

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