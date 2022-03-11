ليبيا: تسجل 302 إصابة و10 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 302 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 1,997 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 661؛ سُجّل شفاء 819 حالة ،إلى جانب تسجيل 10 وفيات على مستوى البلاد سبع بالمنطقة الغربية، وحالتان بالمنطقة الشرقية وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت %15، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 499,767، منها 11,653 حالة نشطة من بينها 123 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 481,778 حالة، ووفاة 6,336 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,176,427 شخصًا، و1,106,731 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 82,386 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,365,544 جرعة.

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