الترجمان: عِقد حكومة الدبيبة بدأ في الانفراط.. وننتظر إعلان وزراء آخرين تخليهم عن مناصبهم

رأى رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان أن عقد حكومة عبد الحميد الدبيبة بدأ في الانفراط، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد رضوخ العديد من الوزراء لقرار مجلس النواب بتأييد فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الخميس قال: إن خطوة انشقاق (وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية جديد معتوق) تأتي تأكيدًا لقول رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا بدخوله لطرابلس واستلام المقرات الحكومية بسلام وقوة القانون.

وأضاف: “ننتظر خلال الساعات المقبلة إعلان عدد آخر من الوزراء تخليهم عن مناصبهم، ليجد رئيس الحكومة السابقة نفسه وحيدًا ويرضخ للسلطة الشرعية في البلاد والمتمثلة بالبرلمان”.

ولفت إلى أن حكومة الدبيبة مجبرة على التسليم خلال أيام، معربًا عن أمله في ألّا يفكر الرجل بالخيار المسلح، الأمر الذي سيكلف البلاد خسائر جديدة.