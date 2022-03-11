الكبير: ناقشتُ مع خبراء دوليين تأثير الحرب الأوكرانية على ليبيا

التقى الصديق عمر الكبير، محافظ ليبيا المركزي والفريق المرافق له، أمس الخميس، مؤسسة Atlantic Council ونخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي.

وبحسب بيان المصرف المركزي، اليوم الجمعة، فإن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا.

وتطرق الاجتماع، إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي وإمدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي.

كما بحث الاجتماع، تحريك عجلة الاقتصاد الليبي، وعودة الشركات الأجنبية لليبيا، وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.