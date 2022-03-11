استقالة جديدة بحكومة الدبيبة

العنوان-طرابلس

استقال، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة، علي الطابوني، من مهامه بحكومة الوحدة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الطابوني، في تسجيل مصور، إنه تقدم بطلب إعفاء إلى الدبيبة من المهام الموكلة إليه بصفته وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.

وأتت هذه الاستقالة في ظل تزايد الاستقالات والتعهدات التي قدمها وزراء ووكلاء وزارة في حكومة الدبيبة.

وأعلن عدد من الوزراء، اليومين الماضيين، استعدادهم لتسليم مهامهم إلى الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين احترامهم لاختيار مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وقرار منح الثقة لها.