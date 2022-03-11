ضبط اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات في طريقها إلى بنغازي

ضبطت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي فرع المرقب المكلفة بتأمين بوابة الستين شرق مصراتة 305 اسطوانات غاز طهي غير مطابقة للمواصفات الفنية، مخبأة تحت كمية من شعير العلف على متن شاحنة متوجهة إلى مدينة بنغازي.

وعقب التحقيقات الأولية التي قام بها أعضاء الإدارة وبعرض عينات من المضبوطات على خبراء وفنيي شركة البريقة لتسويق النفط؛ تبين أنه غير مطابقة للمواصفات الفنية، كما أنها لم تورد عن طريق الشركة، مما يسبب خطورة على حياة المواطنين.

واتخذت بحق المضبوطات وسائق الشاحنة الإجراءات القانونية، حيث تمت إحالته إلى مكتب النائب العام؛ كون هذه الواقعة تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية