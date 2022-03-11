احويلي: باشاغا لديه خلايا نائمة في طرابلس

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر احويلي، إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لديه خلايا نائمة في طرابلس، واستعراضه العسكري محاولة لدخول العاصمة كما حدث من حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- في 4 أبريل.

وأضاف احويلي، في تصريحات صحفية، أن حكومة الدبيبة أثبتت أن لها السيطرة على الأرض وأنها تستطيع صد أي هجوم، لافتا إلى أن مجلس النواب يتحمل أي قطرة دماء تسقط بسبب ما يقوم به من عبث، فالانتخابات هي الحل للتخلص من الأجسام الحالية وإنهاء الانقسام.

وأشار إلى أن الدبيبة وعد بإجراء الانتخابات في يونيو، وإذا صدقت النوايا فسيكون هذا هو الحل، متابعا:” من ينتظر الحل من الأمم المتحدة فليراجع تاريخها مع العرب منذ 1948، لو كانت الدائرة الدستورية مفعلة لأمكن الطعن على إجراءت وقرارات النواب.

وأكد أن المجتمع الدولي سكت على مخالفات النواب رغم أنه راعي الاتفاق السياسي، زاعما أن محكة استئناف مصراتة حكمت أن رئيس مفوضية الانتخابات لا يحمل صفة رئيس مجلس الإدارة، فقرارات المفوضية بما فيها قوائم المرشحين للرئاسة أو البرلمان تعتبر باطلة، وعلى البعثة الأممية مساعدتنا في حل إشكالية المفوضية.

ولفت إلى أن إدعاء حكومة الدبيبة إجراء الانتخابات دون حل إشكالية المفوضية نوع من العبث، فخارطة مجلس النواب أسوأ من خارطة الحكومة”.

وشدد على أن التعويل على اتفاق بين مجلسي النواب والدولة لا جدوى منه، مستطردا:” اتفقنا مع النواب على القاعدة الدستورية وعقيلة نقض الاتفاق الذي شهدت عليه البعثة”.

وتابع:” نريد إنهاء الأزمة وخروج المجلسين من المشهد، والنواب يريد الانتخابات الرئاسية دون دستور، وضغطنا على البعثة في ملتقى الحوار بأنهم كانوا شهودا على اتفاق الغردقة، وتحجج بأن النواب لم يقر به”.

واستطرد:” لا نريد أن نقف ضد مبادرة وليامز، ولدينا جلسة الأحد القادم لتشكيل لجنة للمشاركة في المبادرة، وأرفض لقاء المشري وعقيله بشكل انفرادي، ولابد من اجتماع بين المؤسستين يوثق بمحاضر رسمية”.

وأوضح أن مجلس النواب رفض مقترح تشكيل لجنة للتجاوب مع مبادرة وليامز، ونحن نتماهى معها، ونتوقع أن تكون هناك ضغوط دولية على النواب للقبول بالمبادرة.

وادعى أن مجلس الدولة لم يتفق مع النواب على خارطة الطريق، واللجنة التي تواصلت معهم غير مخولة بالاتفاق.