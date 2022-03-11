الدبيبة في تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

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وصل رئيس حكومة الوحدة “المنتهية” عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الجمعة، إلى تركيا للمشاركة في منتدى “أنطاليا” الدبلوماسي.

ونشرت، إدارة الإعلام والاتصال بالحكومة، صور لوصول الدبيبة والوفد المرافق له إلى تركيا.

وقالت الإدارة، “يلتقي في أعمال المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العديد من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال”.

وأضافت، أن “من المقرر أن يناقش المنتدى، الذي يعقد تحت شعار “إعادة بناء الدبلوماسية” العديد من القضايا في إطار العلاقات الدولية”.