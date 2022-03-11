مساع ليبية لتسهيل خروج باقي المواطنين من أوكرانيا

بحث مسؤولون من وزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوحدة، مع مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الأوكرانية؛ تسهيل عملية إجلاء الرعايا الليبيين عبر المنافذ الأوكرانية، وتسهيل عودتهم إلى ليبيا.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمدينة لفيف وحضره القائم بأعمال السفارة الليبية لدى أوكرانيا ورئيس قسم التعاون بالسفارة؛ مناقشة ملف السجين الليبي المودع بسجن نيكالايفة، حيث طلب الجانب الليبي سرعة الإفراج عنه، بسبب الحرب الدائرة وحفاظًا على سلامته.

وأشار المسؤولون الليبيون إلى أن عملية الإفراج عن السجين الليبي ستحظى بترحيب وتضامن ليبيا مع أوكرانيا لتجاوز أزمتها الحالية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة قد أنهت، خلال الأيام الماضية، إجلاء 1,200 مواطن ليبي من أوكرانيا.

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