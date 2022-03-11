فضيل الأمين: يجب إجراء تسليم سلمي للسلطة وليس الاكتفاء بالهدوء فقط

دعا المترشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين إلى تسليم السلطة بشكل سلمي.

ووجه الأمين مطلبه من خلال تغريدة عبر “تويتر”، إلى بعثة الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز وسفارة الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بتسليم سلمي ومنظم للسلطة وليس الاكتفاء بالمطالبة بالهدوء.

يذكر أن قوات تابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا توافدت إلى طرابلس، قبل أن تعود إلى تمركزاتها حقنا للدماء في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على عدم تسليم مهامها وغلق المجال الجوي والطرق المؤدية إلى العاصمة.

وأمس الخميس، حثت وليامز الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر”: أجددُ دعوتي للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدمًا.

بدوره قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.