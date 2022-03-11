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الدريجة: إخماد نيران الحرب في طرابلس انتصار لليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، بنجاح الوسطاء والفاعلين في تجنيب العاصمة اليبية طرابلس الدخول في حالة صراع مسلح بسبب تعذر عملية التسليم والاستلام بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” الشكر لكل من ساهم في إخماد نيران الحرب بين الأخوة يوم أمس، كان يوم انتصر فيه كل محب للخير ولليبيا”.

وكانت القوات العسكرية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا انسحبت إلى تمركزاتها السابقة بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس.

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صحيفة الساعة 24

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