مصدر لـ 218: الدبيبة يلتقي وزير خارجية قطر في أنطاليا التركية

أفاد مصدر خاص لـ “218” أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يلتقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الجمعة في مدينة أنطاليا التركية.

وكان الدبيبة قد وصل، في وقت سابق، من نهار الجمعة للمشاركة في المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا، وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ستكون حاضرة في أعمال هذا المنتدى.

وفي وقت سابق بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال لقاء ثلاثي جمعه بنظرائه في قطر محمد بن عبد الرحمن وإيطاليا لويجي دي مايو أهم التطورات الإقليمية.

وسيَبحث المنتدى، الذي ينطلق تحت عنوان إعادة بناء الدبلوماسية ويستمر حتى 13 مارس الجاري، القضايا الرئيسة التي يشهدها العالم، ولا سيما أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعواقب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن أوغلو قد أعلن عن مشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء من 75 بلدًا، وممثلي 39 منظمة دولية في المنتدى.

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