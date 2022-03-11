الشركسي: لابد من الاستفادة بارتفاع أسعار النفط شرط تجميد إيراداته

شدد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، على ضرورة استفادة الدولة الليبية من ارتفاع أسعار النفط.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب أن نصل للذروة في تصدير النفط والغاز، ولا ينبغي الحديث عن إغلاق الصمامات لا من قريب ولا من بعيد، ولكن في المقابل لا يمكن أن يكون هذا المال متاحاً للعابثين والفاسدين”.

وأضاف:” أنصح بتجميد إيرادات النفط فوراً في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، حتى يتم الفصل في توحيد البنك المركزي وإثبات حياديته وعدم اصطفافه مع طرف، وكذلك ضمان عدم استغلال أموال الدولة من حاكم البنك المركزي وأصدقائه”.

وتابع:” لا ينبغي أن يكون المال العام الضامن لمستقبل الدولة والأجيال القادمة بيد مجموعة من اللصوص”.