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الدبيبة يصل إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصل رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إلى تركيا للمشاركة في منتدى “أنطاليا” الدبلوماسي.

والتقى الدبيبة، بوزير خارجية ‎قطر محمد بن عبدالرحمن على هامش منتدى ‎أنطاليا الدبلوماسي بتركيا.

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قناة ليبيا الحدث

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