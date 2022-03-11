الدبيبة يصل إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وصل رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إلى تركيا للمشاركة في منتدى “أنطاليا” الدبلوماسي.
والتقى الدبيبة، بوزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا.
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وصل رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إلى تركيا للمشاركة في منتدى “أنطاليا” الدبلوماسي.
والتقى الدبيبة، بوزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
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