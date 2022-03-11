الدبيبة يصل إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وصل رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إلى تركيا للمشاركة في منتدى “أنطاليا” الدبلوماسي.

والتقى الدبيبة، بوزير خارجية ‎قطر محمد بن عبدالرحمن على هامش منتدى ‎أنطاليا الدبلوماسي بتركيا.