ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 March, 2022

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا ،إن أهم مهمة للحكومة هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لا كما يريد البعض برلمانية فقط، وهذا لم يحدث أبداً لأن بلادنا تحتاج إلى انتخابات رئاسية وبشدة.

و أضاف باشاغا في كلمة له حول التطورات الأمنية وآخر المستجدات على الصعيد الدولي ،أن عبد الحميد الدبيبة أغلق المجال الجوي والطريق الساحلي وتسبب في عمليات قبض على الهوية ،مشيرا إلى أن بعض الدول عرضت وساطة بينه و بين الدبيبة لكن الأخير رفض.

و أضاف باشاغا ،”أطمئن أهلنا في طرابلس أنه لا حروب بعد الآن” ،كما أكد أنه لن تكون هناك أي حكومة موازية في ليبيا ،و الحكومة تعمل على مباشرة عملها من العاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن.