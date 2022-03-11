تسجيل إصابة بـ«كورونا» في سبها وحالة وفاة

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، وحالة وفاة بالمرض.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة، إن مختبره تلقى 15 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 14 منها، فيما تأكدت إصابة حالة واحدة من سبها.

302 إصابة جديدة و10 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

ولم يسجل المركز أي حالات شفاء من المرض أمس الخميس، وفق البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى عشر حالات وفاة، و819 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 499 ألفًا و767 حالة بينها 481 ألفًا و778 شفاء، و11 ألفًا و653 نشطة، 123 حرجة، و6336 وفاة.