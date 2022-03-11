واصفة إياه بـ “دستور طالبان”.. بوقعيقيص: مشروع الدستور  لن يمر

العنوان-بنغازي

وصفت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، مشروع الدستور بـ “دستور طالبان”، مؤكدة أنه لن يمر ولن يمنح شرف الاستفتاء عليه.

وقالت بوقعيقيص، في بيان لها عبر فيسبوك، إن “مشروع الدستور يخلو من كلمة ليبيا دولة مدنية ويؤسس جهاراَ لدولة دينية يفسر فيها الشريعة الإسلامية على هواهم وبما يخدم مشروعهم سفهاء الأحلام الذين ذبحوا الأقباط وكفروا الناس واستباحوا دماء المسلمين وشقوا قلوبهم واستحلوا نساء المسلمين سبايا”.

وتابعت بوقعيقيص: “قولوا عني ما شئتم واجتزأوا كلامي من سياقه، هذا ليس بجديد عليكم وهو شرعنة نفاقكم يامن تلعنكم الأرض والسماء والملائكة والبشر ولن يمر هذا الدستور ولن نستفتي عليه والأيام بيننا”.