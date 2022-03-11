خبير أمني: الميليشيات أصبحت من مكونات الدولة التي تصرف لها الأموال من الميزانية العامة

ليبيا – رأى الخبير الأمني أحمد عقيل أن الخطر في استمرار لعب الميليشيات دورًا في الموازين السياسية، بل الآن أصبحت لها لقدرة والخبرة على التعاطي والتكيف مع المواقف، حتى أصبحت الآن من مكونات الدولة، التي تصرف لها الأموال من الميزانية العامة.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” قال إن نجاح باشاآغا يتمثل في وضعه حلًا لهذه التشكيلات المسلحة وتسريحها، وإعادة دمج أفرادها في مجالات العمل الأخرى بدلًا من استعمالهم من قبل أشخاص انتفاعيين.

ولفت الخبير الأمني إلى أن باشاآغا تعهد بالفعل بالعمل على حسم ملف المجموعات المسلحة وهيكلتها.

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