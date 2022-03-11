وليامز: لا يمكنني تقديم جدول زمني للانتخابات حاليا

كشفت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في حوار مع “بلومبيرغ” الأمريكية عن موقف رئيسي الوزراء فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة من الاجتماع لوقف الانزلاق إلى العنف.

وقالت وليامز إن هناك ردود فعل إيجابية من الدبيبة وباشاغا لإجراء محادثات مباشرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، لافتة إلى أن الأمم المتحدة لا تحبذ أيًا من الجانبين، وأردفت: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.

وأكدت وليامز أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الليبية وضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات.

وتابعت: “كنت أعتقد إمكانية إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو ولا يمكنني تقديم جدول زمني ثابت حتى نعمل مع مجلسي النواب والدولة لوضع الأساس الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية”.

ورأت وليامز أن “النفط في ليبيا نعمة ونقمة في نفس الوقت”، موضحة أن “الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية له مزايا بالنسبة لليبيا لكنه يجعل الصراع على الوصول إلى السلطة والموارد أكثر حدة”.