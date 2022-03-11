البيوضي: باشاغا نجح والدبيبة أمامه عقبات كثيرة

رأى المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا نجح في خطواته التكتيكية لدخول طرابلس دون عنف.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”، إنه بعيدا عن أي اصطفافات سياسي، وبكل يقين أقول أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل.

أضاف: “واقعيا باشاغا نجح على المستوى التكتيكي وأمامه نقاط كثيرة سيسجلها قريبا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيية أمامه عقبات كثيرة ليكون قادرا على الاستمرار، الاعتراف الدولي سيظل رماديا إلى حين”.

يذكر أن قوات تابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا توافدت إلى طرابلس، قبل أن تعود إلى تمركزاتها حقنا للدماء في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على عدم تسليم مهامها وغلق المجال الجوي والطرق المؤدية إلى العاصمة.

وأمس الخميس، حثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر”: أجددُ دعوتي للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدمًا.

بدوره قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.