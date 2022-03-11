“الكهرباء” تحذر من خطورة البناء تحت مسارات الضغط العالي

العنوان-طرابلس

حذرت الشركة العامة للكهرباء من البناء تحت أو بالقرب من مسارات خطوط الضغط العالي، معتبرة أن ذلك يعد أكبر عائق أمامها للحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن البناء في المسارات يُعيق أعمال فرق الصيانة والتنظيف الدوري لتلك الخطوط ويعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وكذلك للمساءلة القانونية.

ولفتت الشركة إلى أن المسافة القانونية للبناء هي 20 مترًا من وسط البرج يمين ويسار.

يذكر أن أب وابنه توفيا نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي، ضمن دائرة توزيع عين زارة.