تقرير بريطاني يكشف تفاصيل إعادة تمثال منهوب من ليبيا خلال العام 2011

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أخبار المملكة المتحدة بالصور” البريطانية عن إعادة تمثال جنائزي رخامي إلى ليبيا تم نهبه خلال العام 2011.

التقرير الذي تابلعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التمثال الذي يعود تاريخه إلى العام 630 قبل الميلاد تم نهبه من مدينة شحات الأثرية التي تعد من مواقع التراث العالمي لـ”يونسكو”، ويمكن أن تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه إسترليني في سوق تهريب الآثار.

وأضاف التقرير: إن التمثال تم شحنه إلى بريطانيا في العام 2011 باستخدام وثائق مزورة تصفه على أنه زخرفة حجرية من تركيا. مبينًا أن أحد القضاة البريطانيين أصدر حكما في العام 2015 بشأن الاستخراج والحفر اللا قانوني مع المصادرة إلى الحكومة البريطانية قبل الإعادة إلى سلطات ليبيا.

وتابع التقرير: إن التمثال تم حفظه بأمان في المتحف البريطاني حتى تم تسليمه إلى السفارة الليبية في لندن في مايو من العام 2021 فيما قال “أندرو ماكي” مساعد مساعد رئيس قسم التحقيق في الاحتيال في المؤسسة الملكية البريطانية لتحصل الإيرادات والجمارك: إن لهذا التمثال أهمية تاريخية وثقافية كبيرة.

وأضاف “ماكي” بالقول: “توضح هذه الحالة المهمة أن المؤسسة تلعب دورًا حاسمًا في عملية مكافحة التجارة الدولية غير المشروعة في الممتلكات الثقافية ونحن ممتنون لدعم المتحف البريطاني ويسعدنا أن التمثال قد أعيد الآن إلى أصحابه الشرعيين”.

وأوضح التقرير أن فريق مختص في القسم قاد التحقيق وعمل عن كثب مع شركاء دوليين ومتخصصين تاريخيين في المتحف البريطاني لحماية وتحديد القطع الأثرية التاريخية المهربة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، فهذه واحدة من عدة حالات عملت فيها الهيئة على منع البيع غير القانوني للآثار المهربة.

وتابع التقرير: إن التمثال الرخامي المنحوت بشكل معقد يعتقد أنه يمثل الإلهة بيرسيفوني وهي ترتفع من العالم السفلي، فيما قام علماء الآثار من المتحف البريطاني الذين درسوا التمثال الجنائزي بالحجم الطبيعي بتحديد الأيقونات والتقنيات النموذجية للحرفيين المهرة من مدينة شحات الأثرية.

ترجمة المرصد – خاص

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