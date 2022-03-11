رئيس الحكومة الليبية: هدفنا اجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ونحن مصممون وكلنا عزيمة وإرادة على استلام مقراتنا في طرابلس

أوضح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن “الحكومة هدفها اجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية”، موضحاً أن “هناك اطراف تحاول اجراء انتخابات برلمانية فقط”، مؤكداً أن “ليبيا محتاجة للانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.

باشاغا، وفي كلمة متلفزة، تابعتها قناتنا، أوضح أن “حكومة عبد الحميد الدبيبة نزعت عنها الصفة الشرعية من مجلس النواب وايضا من الاتفاق السياسي بجنيف”، مشيراً إلى “حكومة الدبيبة أصبحت محصورة فقط في طرابلس، ولن تستطيع اجراء انتخابات”.

وتابع: “نحن كحكومة موحدة نستطيع اجراء الانتخابات لاننا نستطيع أن نتجول في كل ليبيا ونستطيع ان نمد خدمات الحكومة بالكامل في كل ليبيا وسيطرتها ونفوذها ونحن اهم استحقاق لنا هو اجراء الانتخابات”.

وأضاف: “نحن مصممون وكلنا عزيمة وارادة على استلام مقراتنا في طرابلس واننا سوف نبدأ العمل من طرابلس ولن تكون هناك اي حكومة اخرى في اي مكان”.

كما كشف رئيس الحكومة الليبية عن ما حدث بليلة الأمس، حيث قال: “حكومتنا تم انتخابها وتم اعتماد الحكومة وادت اليمين القانونية، فقام رئيس الحكومة السابق والمنتهية ولايته، باغلاق المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران وايضا تم قطع الطريق الساحلي بين طرابلس ومصراتة وكثر القبض على الهوية والترهيب، والتعدي”.

وتابع: “تحملنا وصبرنا وعقدنا العديد من الاتصالات الداخلية والدولية، وتلقينا العديد من الإتصالات ايضا من السفراء وتحلينا بالصبر والحكمة في انتظار أن يفتح المجال الجوي او أن تفتح الطريق وكل الدول لم توفق في الضغط على الحكومة المنتهية في الولاية في فتح المجال الجوي الذي أغلق بالترهيب ولم يكن بصورة قانونية، فقامت بعض الدول بعرض أن يكونوا وسطاء وانا قبلت وردوا علي بعد يوم وقالوا أن رئيس الحكومة منتهية الولاية رفض الوساطة”.

وأضاف: “تنازل قوى مسلحة وهذه القوة المسلحة من شباب معروفين ومن قادة معروفين من سنة 2011 الى حد الان وكلهم عندهم شهداء ابنائهم شهداء اخوتهم شهداء اصحابهم شهداء ابناء عمومتهم وهذيم معروفين بالاسم قالوا لابد ان نتحرك للعاصمة لحماية الحكومة وانطلقوا عبر الطريق الساحلي المقفل ووضعوا رايات بيضاء على سياراتهم وارسلوا الاشخاص السلام امامهم وقالوا افتحوا لنا البوابات واحنا ماشيين عابرين طريق الى العاصمة لن يعني كهدفنا هو حماية الحكومة وليس اشعال الحرب، ولكن للاسف تم إقفال الطريق من مجموعات مسلحة قليلة جدا، هؤلاء الشباب الشجعان ربك اعطاهم الحكمة والصبر، فقالوا لابد ان نسلك طرق اخرى، طرق ترابية وطرق موازية حتى نصل العاصمة ولكن هذه المجموعات المسلحة ايضًا ذهبت ووقفت امامهم، لأن تلك المجموعات تريد احداث فتنة ولكن المقاتلين الداعمين لي لم يقوموا باطلاق اي طلقة وقالوا لن نسفك الدماء، وللاسف تم اطلاق النار باتجاههم ورأوا ان من الحكمة ان يتفادوا سقوط اي ضحايا، وكانت في اتصالات دولية من اطراف صديقة وإقليمية بخصوص ذهاب هذه القوة الى طرابلس، وثمنوا قرارهم قرار هذه القوة ووصفوهم بالشجعان الحكماء، واتخذت القوة قرار انها لا تريد سفك دماء ولن تنجر للفتنة رجعوا في الطريق وشفتوا في الطريق بعض الفيديوهات كيف يسبوا فيهم وكيف ينعتوا فيهم بالخيانة لا هؤلاء هم شباب وطنيين ليسوا خونة وعندهم مشروع وطني لليبيا كلها وايضا القوة اللي خرجت ليست من مصراتة فقط بل خرجت من كل المناطق الغربية المؤيدة والحقيقة هذه صدمت “المجموعة الحاكمة او اللوبي الحاكم” بما فيها الحكومة منتهية الولاية لانهم كانوا يرسلوا في رسائل للدول ويقولوا لهم احنا كل القوى العسكرية تحت قيادتنا مباشرة او خاضعة لسيطرتنا بطريقة او اخرى، لكن للاسف امس تكشفت حقيقة اخرى ان القوة العسكرية اللي تمتلك السلاح الشريفة الوطنية ليست خاضعة لهؤلاء العصابات، وليست خاضعة لهذا اللوبي الذي نهب اموال ليبيا وسرقها ويريد ان يستمر في السرقة، لكن خاضعة للمشروع الوطني الحقيقي، ورجعت هذه القوة الى مصراتة ونحب نشكرهم ونشكر هؤلاء الشباب الابطال الشجعان الوطنيين، وانهم اصبحوا كل واحد منهم على صدره وسام الوطنية والتاريخ سوف يذكرهم في يوم من الايام انهم تجنبوا او جنبوا ليبيا الفتنة وتحملوا في انفسهم وكان هدفهم هو الوصول للعاصمة لحماية المواطنين ونطمن اهلنا في طرابلس ان زي ما قلت لكم لا حروب ولن نشعل الحروب ولكن هدفنا هو مشروع وطني لكل ليبيا”.

واضاف: “نشكر ايضًا كل من تواصل معنا من الدول الصديقة او الدول الشقيقة او الدول الاقليمية تواصلوا معنا وشكرونا على هذا الموقف وشكروا الشباب وقالوا هذه قوة عسكرية منضبطة اول مرة في تاريخ ليبيا من سنة 2011، الى حد الان يقولوا قوة عسكرية منضبطة، ونشكر ايضا اهلنا اللي تواصلوا معانا في تهدئة الاجواء من اهلنا من مصراتة وتاجوراء وطرابلس الكبرى والزاوية ومنطقة جبل النافوسة والزنتان وكل المناطق الحقيقة لا يسعني المجال لذكرها، تواصلوا معانا امس حيونا على هذا الموقف الشجاع، وايضا اريد ان اذكر ان هناك مساعي سياسية الآن محلية ودولية للبدأ في حوار وطرحه مبادرات واحنا وافقنا عليها من اول ما عرضوها علينا ووافقنا عليها ايضا امس ومستعدين لاي حوار، نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب ومستعدين لكن رغم الكلام اللي نقولوا لكم فيه مش من ضعف راه من قوة واللي يملك القوة هو اللي يكون حليم والحكيم ولا يستخدم القوة أبداً”.