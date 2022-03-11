ليبيا تبحث مع أوكرانيا إجلاء الرعايا الليبيين

العنوان-لفيف

بحث اجتماع موسع عقد في بمقر وزارة الخارجية الليبية في مدينة لفيف الأوكرانية تسهيل عملية إجلاء الرعايا الليبيين، عبر المنافد بأوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

وقالت السفارة الليبية أن الاجتماع تم بحضور وكيل وزارة الداخلية ومدير مكتب وزارة الخارجية الليبية مع مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الأوكرانية.

وأوضحت السفارة أن الاجتماع الذي جاء بناء على طلبها تم خلاله مناقشة عدة مسائل تهم الجانب الليبي.

ولفتت السفارة إلى أن تم بحث وضع السجين الليبي، المتواجد بسجن “نيكالايفة”، مشيرة أن الجانب الليبي طالب السلطات الأوكرانية، بسرعة الإفراج عن السجين الليبي.

موضحة أن الحرب الجارية في أوكرانيا، تهدد سلامته في مثل هذه الظروف الصعبة.

وقالت السفارة أن الجانب الليبي أشار إلى أن مبادرة الإفراج عن المواطن الليبي. ستحظى بترحيب وتضامن ليبي مع البلد الصديق لتجاوز أزمته الحالية.