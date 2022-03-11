ويليامز: الدبيبة وباشاغا أبديا ردوداً إيجابية لمقترح إجراء محادثات مباشرة بينهما

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أن الدبيبة وباشاغا قد يُجريان محادثات مباشرة لإنهاء الأزمة المتعلقة بتسليم السلطةـ بعد أن أبديا ردوداً إيجابية للدعوة الأممية بهذا الصدد، رافضة في الوقت نفسه تأييد أي من الحكومتين المتنازعتين في ليبيا أو الاعتراف بهما.

وتوقعت ويليامز في لقاء مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الجمعة، أن تُجرى انتخابات في البلاد بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى صعوبة تحديد جدول زمني ثابت لهذه الانتخابات قبل توافق مجلسي النواب والدولة على الأساس الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية.

وأضافت ويليامز أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا، كما أنها ضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الليبية، معربة عن مخاوفها من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية رغم أهميته للاقتصاد الليبي، إلى جعل الصراع على السلطة والموارد أكثر حدة في البلاد، لافتاً إلى أن “النفط في ليبيا نعمة ونقمة في نفس الوقت”، وفق وصفها.

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