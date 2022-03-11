عقد الملتقى الأول لمناقشة ما تعانيه الليبييات المتزوجات من غير الليبيين

أقامت منظمة رونق للمرأة والطفل الملتقى الأول لليبييات المتزوجات من غير الليبيين تحت شعار “ابنتكم ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إذ تمت مناقشة أهم ما تعانيه المرأة من تهميش وإهمال من الدولة لحقوقها وحقوق أبنائها في الشق القانوني والدستوري والاجتماعي.
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قناة ليبيا
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