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عقد الملتقى الأول لمناقشة ما تعانيه الليبييات المتزوجات من غير الليبيين

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت منظمة رونق للمرأة والطفل الملتقى الأول لليبييات المتزوجات من غير الليبيين تحت شعار “ابنتكم ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إذ تمت مناقشة أهم ما تعانيه المرأة من تهميش وإهمال من الدولة لحقوقها وحقوق أبنائها في الشق القانوني والدستوري والاجتماعي.

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قناة ليبيا

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