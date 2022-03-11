عقد الملتقى الأول لمناقشة ما تعانيه الليبييات المتزوجات من غير الليبيين

أقامت منظمة رونق للمرأة والطفل الملتقى الأول لليبييات المتزوجات من غير الليبيين تحت شعار “ابنتكم ” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إذ تمت مناقشة أهم ما تعانيه المرأة من تهميش وإهمال من الدولة لحقوقها وحقوق أبنائها في الشق القانوني والدستوري والاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا