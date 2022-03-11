المشري: اقتراح الدبيبة بالتصويت الإلكتروني حالم وغير واقعي

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إنه التقى رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، مرتان، والتقى رئيس الحكومة منتهي الولاي عبد الحميد الدبيبة، 4 مرات، خلال الفترة من 10 إلى 17 فبراير، لمحاولة التهدئة والوصول إلى حلول وسط.

المشري، وفي لقاء له على قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، أضاف: “الدبيبة وافق على التعديل الحكومي إذا تم التوافق على استفتاء الدستور أو التوافق على قاعدة دستورية، وأكد أنه سيرضى به، والتقيت باشاغا في اليوم التالي لتسميته رئيسا للوزراء”.

وأكمل: “كان بيني وبين باشاغا مكالمة متشنجة جدا؛ كأني في البداية كنت راضيا لكني قلت له راضي بتغيير الحكومة بعد التعديل الدستوري، وحاولت التوسط بين باشاغا والدبيبة برعاية طرف دولي، لكن الأمر فشل لعدم رغبة الدبيبة في الاجتماع بحضور الطرف الدولي”.

ولفت إلى أن: “تجري الآن محاولات لتقريب وجهات النظر بين الدبيبة وباشاغا بمقتضاها يتم تأجيل مسألة تغيير الحكومة والذهاب في المسار الدستوري والقوانين الانتخابية، واقتراح الدبيبة بالتصويت الإلكتروني حالم وغير واقعي ولا يمكن تطبيقه حتى في الدول المتقدمة”.

واسترسل المشري: “لم أدخل في أي صفقة مناصب مع أي أحد وهدفي الوحيدي إجراء الانتخابات بقاعدة دستورية وقوانين توافقية، ولن أكون شريكًا في أي حكومة أو سلطة تنفيذية ولن أتواجد في أي منصب ولن أدفع بأحد”.

وذكر: “اعتراضنا على باشاغا لأنه جاء خلافا لخارطة الطريق المبدئية التي وضعناها مع مجلس النواب، فبعد اختيار باشاغا من مجلس النواب تم استعراض عسكري في ميدان الشهداء لأول مرة منذ ثورة فبراير وأعتبر هذا الأمر تصعيدًا”.

وأوضح: “اعتبرنا تسمية فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة فخًا لإدخال المنطقة الغربية في صراع داخلي، ولدينا ملاحظات كثيرة على حكومة الدبيبة لكن لم تكن لدينا رغبة حقيقية في تغييرها بشكل مجرد، ومجلس النواب تعرض لضغوطات أيضا لتسمية باشاغا رئيسا للحكومة قبل المسار الدستوري”.

وروى: “عندما ظهرت تشكيلة باشاغا الحكومية كان قرار الرفض حاسما لدى مجلس الدولة والتشكيلات في المنطقة الغربية، وحكومة باشاغا لم توضع بتوازن”.

وأضاف: “كان يجب تشكيل حكومة باشاغا من 15 وزير فقط لأن الهدف هو إجراء الانتخابات، وطلبت منه بأن تكون الوزارات السيادية الخمسة الداخلية والدفاع والمالية والخارجية والعدل لا تكون محسوبة على أي أطراف، بل تكنوقراط، فتشكيلة حكومة باشاغا زادت من تأزم الموقف حتى لو تم حسم المسار الدستوري”.

وروى: “باشاغا كان يعلم أن تغيير الحكومة بدون إنهاء القاعدة الدستورية يعتبر تجاوزًا لما تم الاتفاق عليه، والتقيت ستيفاني ويليامز أكثر من مرة بشكل غير رسمي لاستشارة طلبتها وقلت لها إن الحل في الذهاب إلى القاعدة الدستورية مباشرة وبعدها تشكيل حكومة مصغرة، وما أضعف موقفنا هو أن واحد من طرفنا في المنطقة الغربية تجاوز شروطنا ومشى معهم في شروطهم”.

واستفاض: “مبادرة ستيفاني ويليامز حول المسار الدستوري مشابهة لمبادرة مجلس الدولة وبيننا تنسيق، وإذا رفض مجلسا النواب والدولة مبادرة ستيفاني ربما سيتم الذهاب إلى تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية يصادق عليها من المجلس الرئاسي، فالمجتمع الدولي يقف وراء ستيفاني ويليامز باستثناء روسيا”.

وقال المشري: “إنه سادت حالة من الإيجابية بعد اختيار حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية في جنيف، وأنه حدث نوع من التعاون الأمني خاصة بين لجنة “5+5” وما ترتب عليه فتح طريق سرت وإزالة بعض الحواجز”.

وتطرق إلى الحديث عن لقائه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قائلاً: “باشاغا مندفع جدًا في موضوع الحكومة وحتى الآن لا يزال يسير في اندفاعه، وتم ترتيب لقاء بيني وبين المستشار عقيلة صالح يوم 1 و2 يناير وكان هناك بعض الشخصيات من الجانبين فمن جانبنا كانوا عسكرييين ومن جانبهم كانوا أقرب للسياسيين”.

وروى: “هدفنا كان الانتخابات وليس الحكومة، ولذلك اشترطنا ألا يتم اتخاذ أي خطوة حتى يتم الاتفاق على الاستفتاء على الدستور، وموقف مجلس الدولة واضح بأن المسار الدستوري مقدم على المسار التنفيذي.، واشترطنا أن يتم اختيار رئيس حكومة جديد بعد انتهاء لجنة تعديل مشروع الدستور من عملها، وقالوا لنا إن رئيس الحكومة يمكن أن ترشحوا لنا 3 شخصيات من المنطقة الغربية”.

واستدرك المشري: “اشترطنا عدم تغيير رئيس الحكومة إلا بعد الاستفتاء على القاعدة الدستورية، لكن مجلس النواب ذهب في طريق تغيير رئيس الحكومة، وأصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا يوم 1 فبراير، أعلن فيه رفض أي خطوات أحادية بشأن تغيير الحكومة، ويجب تجميد عملية تغيير الحكومة الحالية بالكامل، وما زلنا نعترض على المادة الخامسة من التعديل الدستوري الـ12”.

وتابع: “التقيت فائز السراج وقال لي إنه التقى بأعضاء مجلس الدولة وأن المجلس سيرضى بمجرد التعديل الدستوري، وقبلنا بفتح مسار تغيير الحكومة لكن باشتراطات إنهاء المسار الدستوري أولا سواء بالاستفتاء على مشروع الدستور أو وضع قاعدة دستورية”.

وأردف: “ما حدث من مجلس النواب بتغيير الحكومة يهدم عملية بناء الثقة التي حدث بننا مؤخرا وقرارات مجلس النواب الأخيرة أنهت التوافقات بيننا، واعترضنا بشكل واضح على المادة الخامسة من التعديل الدستوري الثاني عشر التي تنص على تنتهي اللجنة من إجراء التعديل الدستوري خلال 45 يوما دون تحديد مدد في حالة عدم التوصل لاتفاق حول التعديل”.

وأضاف: “عندما تم إقرار التعديل الدستوري من قبل البرلمان اتصلت بباشاغا ليأتيني وقلت له كيف تمشي معهم في هذا المسار قبل المسار الدستوري الذي اتفقنا معهم عليه، وباشاغا قال إنه سيضمن لنا أن يسير البرلمان معنا بالمسار الدستوري، ولكن قلنا له لا يمكننا أن نقبل بضمانتك”.

واختتم: “عدم التوافق حول القوانين الانتخابية قد يؤدي إلى الصراع العسكري وفكرنا في التصعيد برفع قضايا دولية ضد سفراء الدول الأجنبية التي تؤيد هذه القوانين الانتخابية.