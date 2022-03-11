البيوضي يدعو باشاغا لاحتواء كل الأطراف وتبديد مخاوف خصومه

دعا المرشح الرئاسي سليمان البيوضي رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى احتواء كل الأطراف عبر تبديد مخاوف خصومه، مستبعداً تمكن الأخير من تسلّم مهامه في العاصمة طرابلس بشكل سلمي.

وأضاف البيوضي لـ218 أن اتفاق جنيف يضمن إجراء الانتخابات الليبية في ظرف 18 شهراً، بعد تعثر الموعد المحدد في 24 ديسمبر الماضي، وهو ما يعطي مبرراً للدبيبة في الاستمرار بالسلطة حتى إجراء الانتخابات، وفق قوله.

من جانبه اعتبر الناشط السياسي السنوسي إسماعيل تمكن باشاغا من دخول العاصمة عبر مطار معيتيقة تحولاً في الصراع إلى سياسي وقانوني، مشيراً إلى أن الدبيبة استخدم أسلوباً فيه جنوح للعنف عبر تعبئة الكتائب المسلحة وتمويلها، حيث لا يحق له إغلاق المجال الجوي والطرق والتسبب في معاناة المواطنين.

وأشار إسماعيل لـ218 إلى أن الجهود المحلية هي التي نجحت في فك فتيل الأزمة المتعلقة برتل باشاغا، ويمكن أن تنجح في إقناع الدبيبة لإبقاء الصراع في حدوده السياسية، محذراً من أن اللجوء لاستخدام القوة في هذا الظرف دليل ضعف، داعياً باشاغا لتفويت الفرصة على تيار التأزيم الذي أثر على قرارات الدبيبة ومنعه من السير في عمليات التسليم والاستلام، وفق قوله.

في ذات السياق لفت المتابع للشأن العام هيثم الورفلي، إلى أن أحداث أمس كشفت غياب الضمانات المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل عجز أي قوة منتخبة عن الدخول للعاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها تشكيلات مسلحة مؤدلجة.

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