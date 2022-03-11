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السويحلي: نثمّن موقف “القوى الفاعلة” الرافضة للمؤامرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي الشكر إلى القوى المسلحة التي رفضت دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”: “نثمن عاليا موقف القوى الفاعلة على الأرض الذين أبعدوا شبح الحرب اللعينة، ورفضوا المؤامرة، وانحازوا إلى تطلعات الشعب الليبي الداعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”، وفق ادعائه.

وأضاف: “لقد أثبتت هذه القوى أنها أكثر حكمة وشعورا بالمسؤولية من المهووسين بالسلطة ولو على حساب دماء الليبيين”، وفق ادعائه.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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