الكبير يؤكد من واشنطن تشجيعه لعودة الشركات الأميركية للسوق الليبي

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له في واشنطن -الخميس- مع رابطة الأعمال الليبية الأميركية آليات تشجيع الشركات الأمريكية وتذليل الصعاب أمامها لعودتها للسوق الليبي، إضافةً لمناقشة فرص الاستثمار الواعدة في ليبيا.

وتأتي هذه المباحثات ضمن اجتماع أجراه الكبير والوفد المرافق له مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية USLBA بمقر الرابطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من الشركات الأمريكية الرائدة، منها شركة موتورولا وشركة بيبسي كولا وكونوكو فيلبس وشركات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يجريها محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له هذه الأيام، خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية، كان أبرزها مع مؤسسة Atlantic Council بحضور نخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي، إضافة للقاء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID واجتماعه في مقر الخارجية بواشنطن مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جوي هوود، ومع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأميركية، وغيرها من اجتماعات تمحورت على توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودة الشركات الأجنبية ودعم المؤسسات الأميركية للمركزي الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية