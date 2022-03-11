حكومة تصريف الأعمال تصدر قرارا لإنشاء مصفاة لتكرير النفط بحقل الشرارة النفطي

أصدرت حكومة تصريف الأعمال قراراً تأذن بموجبه للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي الواقع في المنطقة الجنوبية.

ونص القرار على أن ترصد لأعمال تدشين المصافة ميزانية مقدارها 600 مليون يورو، وأن تتولى وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من المصادر التي تحددها الوزارة والعمل على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبلغ المشار إليه على قوة الباب الثالث للأعوام المالية 2022 و2023 دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا