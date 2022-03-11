الجرندي: استقرار ليبيا يُساهم في التّصدّي لكلّ الآفات بالمنطقة

أكد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، إن “أمن واستقرار ليبيا والحفاظ عليهما أولوية ومسألة محورية لبلاده”.

الجرندي، أضاف في حوار صحفي، “نأمل أن يستعيد المسار السياسي في ليبيا نسقه في أقرب وقت، وأن يتوفق الشعب الليبي في إرساء مؤسساته الدستورية واستعادة أمنه واستقراره، بما يُمكّن ليبيا من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة المغاربية والعربية والمتوسطية والإقليمية”.

وتابع: أن “الأهم بالنسبة لنا هو نجاح ليبيا في الوصول إلى حلول تفرز مؤسسات دائمة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، واستقرار ليبيا يُساهم في التّصدّي معًا لكلّ الآفات التي تُهدّد منطقتنا، ولا سيّما ظواهر الإرهاب والجريمة المنظّمة والاتّجار بالبشر والهجرة غير الشّرعيّة”.