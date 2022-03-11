السويحلي: نثمّن موقف “القوى الفاعلة” الرافضة لمؤامرة “حفتر باشاغا عقيلة”

وجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي الشكر إلى القوى المسلحة التي رفضت دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”: “نثمن عاليا موقف القوى الفاعلة على الأرض الذين أبعدوا شبح الحرب اللعينة، ورفضوا مؤامرة حفتر-باشاغا-عقيلة،وانحازوا إلى تطلعات الشعب الليبي الداعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن” على حد زعمه.

وأضاف: “لقد أثبتت هذه القوى أنها أكثر حكمة وشعورا بالمسؤولية من المهووسين بالسلطة ولو على حساب دماء الليبيين” وفق ادعائه.

يذكر أن باشاغا قال في بيان مصور اليوم الجمعة إنه قبل عرضا من بعض الدول بالوساطة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبعد يوم ردوا بأن الدبيبة رفض الوساطة، مشيرا إلى أن قوى مسلحة معروفة منذ 2011 انطلقوا نحو طرابلس من مختلف المناطق لحماية الحكومة الليبية ووضعوا رايات بيضاء على سياراتهم وطالبوا بفتح البوابات وتم إقفال الطريق من مجموعة مسلحة قليلة جدا، فسلكت طرقا ترابية أخرى للدخول إلى العاصمة لكن المجموعات المسلحة اعترضتهم وأرادوا إحداث فتنة.

وأضاف باشاغا: “القوى التابعة لي رأت من الحكمة تفادي سقوط أي ضحايا بعد إطلاق النار عليهم”، مشددا على إصراره على استلام مقرات الحكومة في طرابلس وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم السماح بالحروب أو وجود حكومة موازية.