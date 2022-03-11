10 وفيات بفيروس «كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا المستجد، في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن مراكز العزل استقبلت خلال الفترة نفسها دخول 9 إصابات جديدة بالفيروس، وخروج 15 بعد شفائها.

– 302 إصابة جديدة و10 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

لفت البيان إلى أن وجود 76 إصابة بمراكز العزل، بينها 32 في العناية الفائقة، و43 في الأقسام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى عشر حالات وفاة، و819 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 499 ألفًا و767 حالة بينها 481 ألفًا و778 شفاء، و11 ألفًا و653 نشطة، 123 حرجة، و6336 وفاة.