الحكومة الليبية: لا صحة لمقترح أمريكي باستمرار الحكومة السابقة مع تعديلات طفيفة عليها

نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ما تناولته صحيفة “العربي الجديد” بخصوص المقترح المقدم من المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، والذي يتضمن استمرار الحكومة السابقة مع تعديلات طفيفة عليه.

وأكد المكتب الإعلامي أن الحكومة الليبية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون؛ بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وجدد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية دعوته لكافة وسائل الإعلام إلى التحري، والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.