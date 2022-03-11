الحكومة الليبية تنفي وجود مقترح أمريكي لاستمرار حكومة الوحدة

نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، صحة المعلومات الصحفية المتداولة عن مقترح تقدّم به السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، ويقضي باستمرار عمل حكومة الوحدة مع تعديلات طفيفة عليها.

وأكد المكتب في بيان، أن الحكومة الليبية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقاً للقانون، بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب، داعياً وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.

يُذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رحّب في كلمة له بالمبادرات المحلية والدولية الداعية لإنهاء الأزمة السياسية، عقب عودة رتل عسكري تابع له إلى مدينة مصراتة الخميس، بعد تفاهمات قادها وسطاء.

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