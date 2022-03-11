مصرف الجمهورية يوقع اتفاقية مع شركة فيزا للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء

وقع مصرف الجمهورية مع الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية “فيزا” اتفاقية شراكة الجمهورية للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

وبحسب مصرف الجمهورية فإن الاتفاقية توفر الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا سواء المواطنين أو الأجانب.

وأشار نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجة الى أن المصرف سيتمكن من الاستفادة من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت، مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيمة المضافة لدعم الخدمات التي تميز البنك من العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى.

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