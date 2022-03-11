العقوري لـ«سفيرة بريطانيا»: مجلس النواب يدعم جميع المبادرات لتجنب الانقسام

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية بسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال.

وأكد العقوري على عمق العلاقات والتاريخ المشترك بين البلدين ودور الإدارة البريطانية في بناء مؤسسات الدولة الليبية بعد الاستقلال.

وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية واختيار الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب المعترف به دولياً، وتنظيم الانتخابات القادمة .

كما أكد رئيس لجنة الخارجية على حرص مجلس النواب على دعم جميع المبادرات التي تعزز الوحدة وتجنب البلاد خيار الاقتتال والانقسام، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني على ملف الإصلاح الاقتصادي وأثر ذلك على حياة المواطن الليبي.

وتحدث الجانبان عن آفاق التعاون في مجال تطوير المصارف وإدارة المناطق الحرة والتعليم.

وبدورها أكدت كارولين هورندال حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها، وثمنت دور رئيس لجنة الشؤون الخارجية في تعزيز العلاقات مع الجانب البريطاني .

وفي الختام وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية دعوة لسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا لزيارة مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وطبرق من أجل مزيد من التشاور والتباحث لأجل إيجاد أرضية مشتركة للعمل.