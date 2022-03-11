بسبب العاصفة.. شركات طيران ليبية تلغي رحلاتها إلى تركيا

أعلنت مجموعة من شركات الطيران الليبية -الجمعة – عن إلغاء رحلاتها التي كانت مجدولة ذهاباً وإياباً بين المطارات الليبية ومطار إسطنبول في تركيا.

وعزت الشركات إلغاء رحلاتها الجوية إلى الأحوال الجوية السيئة في تركيا، حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلغاء رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى اسطنبول، إضافةً لإلغاء رحلة كانت مقررة -الجمعة- بين مطاري مصراتة وإسطنبول إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

كما أعلنت شركة الأجنحة الليبية للطيران عن إلغاء رحلتين، واحدة مجدولة والثانية إضافية من مطار معيتيقة إلى مطار إسطنبول- وفقاً لما أورده المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي.

يشار إلى أن إلغاء رحلات الجمعة بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها إسطنبول، قد شمل شركتي الخطوط الليبية والبراق، فيما لم تحدد هذه الشركات مواعيد قادمة لاستئناف الرحلات واكتفت بالقول إن ذلك سيتم بعد هدوء العاصفة.

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