اخليل يوضح أسباب طلب باشاغا من الكتائب المؤيدة له الانسحاب من طرابلس

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كشف العقيد في قوات بركان الغضب من مدينة مصراتة فرج اخليل. أسباب طلب رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا من الكتائب المؤيدة له الانسحاب من طرابلس.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كما نوهنا سابقا بأن تعليمات باشاغا. قد أمرت بانسحاب جميع الكتائب الأمنية الخاصة بتأمين مقرات الرئيس بطرابلس”.

وتابع :”هذه الكتائب مجملها من المنطقة الغربية. مصراتة زليتن الخمس مسلاتة العزيزية الزاوية. مع تأييد ما نسبته 75% من الكتائب الأمنية داخل العاصمة طرابلس للرئيس الشرعي فتحي باشاغا”.

وأضاف اخليل :”جاءت تعليمات الرئيس حقنا للدماء واستجابة لدعوات دول إقليمية ودولية. لنزع فتيل أي قتال محتمل مع المجموعات الخارجة عن القانون التي تحمي الرئيس المخلوع عبد الحميد الدبيبة”.

واستطرد :”لكن من هنا نصرح لكم بأن الرئيس سينزل بالعاصمة طرابلس. وفتح جميع المجالات والمنافد وسيباشر عمله من وسط العاصمة مع الفريق الحكومي كاملًا “.

وكان القيادي في عملية بركان الغضب العقيد فرج اخليل. أكد أمس الخميس أن تعليمات رئيس الحكومة فتحي باشاغا حاليا بانسحاب كافة الآليات من العاصمة طرابلس إلى أماكنها.

وأوضح اخليل في منشور على حسابه في “فيسبوك” أن تعليمات باشاغا جاءت منعا للفتنة والاقتتال.

وأكد القيادي أن الانسحاب تم بضمانات القيادات في طرابلس ومصراتة بحل الأمر نهائيا ودخول الرئيس بشكل سلمي بدون قوة مرافقة.