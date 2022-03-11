مصباح أوحيدة: أطراف خارجية تحاول إفساد التوافق الليبي

علق عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة على التطورات الأخيرة بالمشهد السياسي.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر “تويتر”، إن ‏أطرافا خارجية مستفيدة من الوضع الحالي تحاول إفساد التوافق الليبي، دون أن يوضح من هي هذه الأطراف.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قال في بيان مصور اليوم الجمعة إنه قبل عرضا من بعض الدول بالوساطة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبعد يوم ردوا بأن الدبيبة رفض الوساطة، مشيرا إلى أن قوى مسلحة معروفة منذ 2011 انطلقوا نحو طرابلس من مختلف المناطق لحماية الحكومة الليبية ووضعوا رايات بيضاء على سياراتهم وطالبوا بفتح البوابات وتم إقفال الطريق من مجموعة مسلحة قليلة جدا، فسلكت طرقا ترابية أخرى للدخول إلى العاصمة لكن المجموعات المسلحة اعترضتهم وأرادوا إحداث فتنة.

وأضاف باشاغا: “القوى التابعة لي رأت من الحكمة تفادي سقوط أي ضحايا بعد إطلاق النار عليهم”، مشددا على إصراره على استلام مقرات الحكومة في طرابلس وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم السماح بالحروب أو وجود حكومة موازية.