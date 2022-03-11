أهالي وأعيان ونشطاء بمنطقة الهلال النفطي يُهددون بوقف تصدير النفط

البريقة 11 مارس 2022 (وال)- هدّد أهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الهلال النفطي اليوم الجمعة، بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من الموانئ بالمنطقة.

وقال الأهالي والأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة – في بيان اليوم الجمعة – إنه ” في حال استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفوها بـ(منتهية الولاية)، سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط”.

وطالبوا المجتمع الدولي بدعم الحل الليبي – الليبي الذي جاء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا والاعتراف بها، وإنهاء الانقسام ووقف إهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة السابقة، وفق نص البيان.

كما طالبوا الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، النظر بعين الاعتبار إلى ما تعانيه منطقة الهلال النفطي من التهميش والاقصاء على جميع الأصعدة، سواء الخدمية أو التمثيل في الحقائب الوزارية والمناصب السيادية حسب تعبيرهم.

وأكد أهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الهلال النفطي، أن الحل للأزمة السياسية في ليبيا هو انتخابات برلمانية رئاسية تكون على أساس دستور دائم، وليس على أساس قوانين تقود إلى مراحل انتقالية لم تنته منذ 2011. (وال)

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