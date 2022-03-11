خالد مازن يشارك في الاحتفال بيوم المرأة العالمي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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شارك صباح أمس الخميس وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن الاحتفالية التي أقيمت بمدرج وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي والتي نظمها مكتب شؤون المرأة بالوزارة تحت شعار بِكِي نحو بيئة مجتمعية آمنة .

وبحسب صفحة الداخلية على فيسبوك فقد حضر الاحتفالية وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال. وعدد من المسؤولين والضابطات وضابط الصف ومنتسبات الوزارة.

في حين القيت خلال الاحتفالية عديد الكلمات التي اشادت بدور المرأة في الحفاظ على الأمن في المجتمع. واعتبارها عامل فعال في إنجاح المناخ الأمني للدولة، وايلائها اهتماماً كبيراً في بناء المجتمعات. الخالية والسليمة والآمنة وتساهم في بناء مجتمع واع ومثقف. وتربية وإعداد الأجيال القادرة على حماية مقدراتهم السياسية والاقتصادية والأمنية.

في حين تخلل الاحتفالية تكريم المتقاعدات من وزارة الداخلية وتكريم اسر شهيدات الواجب. عرفاناً وتقديراً لمجهوداتهن ومساهمتهن في العمل الأمني والشرطي.

وفي سياق ليس ببعيد منحت وزارة الخارجية الأمريكية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، والتي تقدمها سنويا لسيدات حول العالم.

وفي تغريدة لمكتب شؤون الشرق الأدنى بالوزارة، الثلاثاء، هنأت الخارجية المنقوش. ووكيلة وزارة المالية العراقية، طيف سامي، لحصولهما على تلك الجائزة.

في حين من جانبه هنأ السفير الأمريكي وسفيرها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، المنقوش على منحها تلك الجائزة التي وصفها بالمميزة.

في حين قال موقع الخارجية الأمريكية أن الجائزة تقدم للنساء اللائي تظهرن القيادة والشجاعة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين، وخاصة لترويج أفضل لحقوق المرأة.