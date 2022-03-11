بعد الدبيبة.. مصدر لـ218: باشاغا سيزور تركيا

أفاد مراسل 218 في مدينة طبرق بمغادرة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا المدينة، رفقة 28 وزيراً في حكومته متجهاً إلى مدينة بنغازي.

في ذات السياق كشف مصدر لـ218 عن نية باشاغا التوجه، السبت، إلى تونس ومنها إلى تركيا، في أول زيارة خارجية له منذ منح مجلس النواب الثقة لحكومته الأسبوع الماضي.

يُذكر أن باشاغا أكد قبوله لوساطات ومبادرات تقدمت بها دول إقليمية ودولية لم يُسمها، لإيجاد حل للأزمة مع حكومة الدبيبة، في وقت نفى فيه مكتبه الإعلامي صحة معلومات صحفية تتحدث عن مقترح أمريكي لاستمرار حكومة الدبيبة مع تعديلات طفيفة، مجدداً عزمه استلام السلطة بقوة القانون.

وكان الدبيبة قد وصل الجمعة إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في المنتدى الدبلوماسي رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث أكدت مصادر لـ218 عقد لقاء بين الدبيبة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن على هامش أعمال المنتدى.

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